В «Алавесе» опровергли интерес к Маричалю: «Абсолютный фейк»

Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес в разговоре с «СЭ» опроверг информацию о предложении «Динамо» по трансферу защитника Николаса Маричаля.

«Предложение о трансфере Маричаля? Это абсолютный фейк. Мы не интересуемся данным футболистом», — сказал Фернандес «СЭ».

Ранее журналист Рауль Идальго сообщил, что «Алавес» сделал «Динамо» предложение о трансфере Маричаля за 2,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне 24-летний защитник провел 31 матч за бело-голубых во всех турнирах и отметился 1 голом. Он выступает за «Динамо» с лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.