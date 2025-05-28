В «Локомотиве» заявили, что не получали официальных предложений по Тикнизяну

Главный тренер Михаил Галактионов, генеральный директор Владимир Леонченко и спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответили на вопрос о будущем полузащитника Наира Тикнизяна.

— Что с его будущим?

Галактионов: У Наира еще год контракта. Если предложений, устраивающих клуб, не будет — он продолжит свое выступление за «Локомотив». Если он принесет пользу, мы даже вправе предложить ему новый контракт с увеличением зарплаты. Никакого отрицания в отношении Наира у меня нет.

— Допускаете, что если предложений не будет, то история забудется и Тикнизян начнет сезон на тех же условиях?

Галактионов: Были определенные спекуляции на предыдущей неделе в Telegram-каналах, которые опубликовали неверную информацию об отстранении Тикнизяна от тренировок. Наир работал целую неделю в общей группе. У него прекрасные отношения с партнерами. Он недельный цикл отработал, но обратился к тренерскому штабу и руководству с просьбой не брать на матч в Самару, так как из-за случившейся ситуации его психоэмоциональное состояние было не на должном уровне. Мы пошли игроку навстречу. Команда показала против «Акрона» хороший футбол и победила. Что касается вопроса, нужен игрок или нет, то если он у нас в обойме, конкурирует за место в стартовом составе и приносит пользу, то почему нет?

— А если ситуация не изменится? У него остался год контракта, зимой Тикнизян может подписать предварительное соглашение с другим клубом. То есть «Локомотив» ничего не выручит.

Леонченко: Как только к нам поступает предложение по какому-либо игроку, мы его обсуждаем. Будет предложение по Тикнизяну — рассмотрим его.

— Сейчас есть предложения по Тикнизяну?

Ульянов: На данный момент официальной бумаги по Тикнизяну в клуб не приходило. Но звонят, спрашивают. Три-четыре клуба интересуются им.

Тикнизян в этом сезоне принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость 26-летнего игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет шесть миллионов евро. Контракт защитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.