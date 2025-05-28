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28 мая 2025, 14:02

В «Локомотиве» заявили, что не получали официальных предложений по Тикнизяну

Константин Белов
Корреспондент
Наир Тикнизян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер Михаил Галактионов, генеральный директор Владимир Леонченко и спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответили на вопрос о будущем полузащитника Наира Тикнизяна.

— Что с его будущим?

Галактионов: У Наира еще год контракта. Если предложений, устраивающих клуб, не будет — он продолжит свое выступление за «Локомотив». Если он принесет пользу, мы даже вправе предложить ему новый контракт с увеличением зарплаты. Никакого отрицания в отношении Наира у меня нет.

— Допускаете, что если предложений не будет, то история забудется и Тикнизян начнет сезон на тех же условиях?

Галактионов: Были определенные спекуляции на предыдущей неделе в Telegram-каналах, которые опубликовали неверную информацию об отстранении Тикнизяна от тренировок. Наир работал целую неделю в общей группе. У него прекрасные отношения с партнерами. Он недельный цикл отработал, но обратился к тренерскому штабу и руководству с просьбой не брать на матч в Самару, так как из-за случившейся ситуации его психоэмоциональное состояние было не на должном уровне. Мы пошли игроку навстречу. Команда показала против «Акрона» хороший футбол и победила. Что касается вопроса, нужен игрок или нет, то если он у нас в обойме, конкурирует за место в стартовом составе и приносит пользу, то почему нет?

— А если ситуация не изменится? У него остался год контракта, зимой Тикнизян может подписать предварительное соглашение с другим клубом. То есть «Локомотив» ничего не выручит.

Леонченко: Как только к нам поступает предложение по какому-либо игроку, мы его обсуждаем. Будет предложение по Тикнизяну — рассмотрим его.

— Сейчас есть предложения по Тикнизяну?

Ульянов: На данный момент официальной бумаги по Тикнизяну в клуб не приходило. Но звонят, спрашивают. Три-четыре клуба интересуются им.

Тикнизян в этом сезоне принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость 26-летнего игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет шесть миллионов евро. Контракт защитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.

Владимир Леонченко, Михаил Галактионов и&nbsp;Дмитрий Ульянов.«Наш бюджет соответствует месту в таблице — шестой в РПЛ. Но хотим быть выше». Что ждет «Локомотив» в новом сезоне

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Владимир Леонченко
Дмитрий Ульянов
Михаил Галактионов
Наир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
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24 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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