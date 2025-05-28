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Ульянов — о словах Тикнизяна: «Форма подачи была резкая, но он просто оценил себя»

Константин Белов
Корреспондент
Наир Тикнизян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер Михаил Галактионов и спортивный директор «Локомотива» отреагировали на слова полузащитника команды Наира Тикнизяна.

— Насколько неожиданными для вас стали громкие слова Наира Тикнизяна?

Галактионов: Высказывание Наира — резковатое, с точки зрения выхода в прессу. Но глобально... Мы проводили командное собрание, и никто из ребят не увидел в словах Наира чего-то страшного. Он оценил себя, свое состояние и игровую форму. Это была критическая оценка. Что касается последующих разговоров о том, что мы якобы не отпустили его в «Зенит»: агент игрока сам заявлял, что клубы обо всем договорились, не получилось согласовать только личные условия Наира.

Если говорить про его игровое время, то из 30 матчей Тикнизян принял участие в 23. Его игровое время в этом сезоне примерно такое же, как и в прошлом. Когда Наир выигрывал конкуренцию у Пиняева, Сильянова и Самошникова — играл он. Сейчас, когда результат дают другие ребята, играют они. То, что он решил выйти со своим недовольством в прессу, — неверный шаг. Вопросов и тем относительно Наира за четыре года в клубе было очень много. Но все всегда оставалось внутри команды. Поэтому для меня странно, что игрок решил выступить публично.

— Никаких санкций к Наиру применено не было?

Ульянов: По большому счету, он ничего не сказал. Форма подачи была резкая, но он просто оценил себя.

После матча 29-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2) Тикнизян дал комментарий журналистам в микст-зоне, где сообщил, что недоволен своим положением в команде.

Тикнизян в этом сезоне принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость 26-летнего игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет шесть миллионов евро. Контракт защитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.

Владимир Леонченко, Михаил Галактионов и&nbsp;Дмитрий Ульянов.«Наш бюджет соответствует месту в таблице — шестой в РПЛ. Но хотим быть выше». Что ждет «Локомотив» в новом сезоне
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Дмитрий Ульянов
Наир Тикнизян
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В «Локомотиве» заявили, что Галактионов продолжит работу в клубе

В «Локомотиве» заявили, что не получали официальных предложений по Тикнизяну
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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