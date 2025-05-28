Ульянов — о словах Тикнизяна: «Форма подачи была резкая, но он просто оценил себя»
Главный тренер Михаил Галактионов и спортивный директор «Локомотива» отреагировали на слова полузащитника команды Наира Тикнизяна.
— Насколько неожиданными для вас стали громкие слова Наира Тикнизяна?
Галактионов: Высказывание Наира — резковатое, с точки зрения выхода в прессу. Но глобально... Мы проводили командное собрание, и никто из ребят не увидел в словах Наира чего-то страшного. Он оценил себя, свое состояние и игровую форму. Это была критическая оценка. Что касается последующих разговоров о том, что мы якобы не отпустили его в «Зенит»: агент игрока сам заявлял, что клубы обо всем договорились, не получилось согласовать только личные условия Наира.
Если говорить про его игровое время, то из 30 матчей Тикнизян принял участие в 23. Его игровое время в этом сезоне примерно такое же, как и в прошлом. Когда Наир выигрывал конкуренцию у Пиняева, Сильянова и Самошникова — играл он. Сейчас, когда результат дают другие ребята, играют они. То, что он решил выйти со своим недовольством в прессу, — неверный шаг. Вопросов и тем относительно Наира за четыре года в клубе было очень много. Но все всегда оставалось внутри команды. Поэтому для меня странно, что игрок решил выступить публично.
— Никаких санкций к Наиру применено не было?
Ульянов: По большому счету, он ничего не сказал. Форма подачи была резкая, но он просто оценил себя.
После матча 29-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2) Тикнизян дал комментарий журналистам в микст-зоне, где сообщил, что недоволен своим положением в команде.
Тикнизян в этом сезоне принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость 26-летнего игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет шесть миллионов евро. Контракт защитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.
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|19
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3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
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4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
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5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
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6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
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7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
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8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
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9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
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10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
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11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
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12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
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13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
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14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
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15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
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16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|7
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Максим Глушенков
Зенит
|6
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
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Педро
Зенит
|4
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Маркиньос
Спартак
|4
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
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|1
|2
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ЦСКА
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|1
|1