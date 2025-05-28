Ульянов — о словах Тикнизяна: «Форма подачи была резкая, но он просто оценил себя»

Главный тренер Михаил Галактионов и спортивный директор «Локомотива» отреагировали на слова полузащитника команды Наира Тикнизяна.

— Насколько неожиданными для вас стали громкие слова Наира Тикнизяна?

Галактионов: Высказывание Наира — резковатое, с точки зрения выхода в прессу. Но глобально... Мы проводили командное собрание, и никто из ребят не увидел в словах Наира чего-то страшного. Он оценил себя, свое состояние и игровую форму. Это была критическая оценка. Что касается последующих разговоров о том, что мы якобы не отпустили его в «Зенит»: агент игрока сам заявлял, что клубы обо всем договорились, не получилось согласовать только личные условия Наира.

Если говорить про его игровое время, то из 30 матчей Тикнизян принял участие в 23. Его игровое время в этом сезоне примерно такое же, как и в прошлом. Когда Наир выигрывал конкуренцию у Пиняева, Сильянова и Самошникова — играл он. Сейчас, когда результат дают другие ребята, играют они. То, что он решил выйти со своим недовольством в прессу, — неверный шаг. Вопросов и тем относительно Наира за четыре года в клубе было очень много. Но все всегда оставалось внутри команды. Поэтому для меня странно, что игрок решил выступить публично.

— Никаких санкций к Наиру применено не было?

Ульянов: По большому счету, он ничего не сказал. Форма подачи была резкая, но он просто оценил себя.

После матча 29-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2) Тикнизян дал комментарий журналистам в микст-зоне, где сообщил, что недоволен своим положением в команде.

Тикнизян в этом сезоне принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость 26-летнего игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет шесть миллионов евро. Контракт защитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.