В «Локомотиве» заявили, что переговоры по новому контракту Батракова находятся на завершающей стадии

Генеральный директор Владимир Леонченко и спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответили на вопрос о работе по подписанию нового контракта с полузащитником Алексеем Батраковым.

— Много информации о переговорах с Алексеем Батраковым о продлении контракта. На каком этапе это сейчас находится?

Ульянов: Очень близко. Переговоры завершаются.

— Агент говорил, что есть какая-то вещь, которая мешает продлению. Можно ли это озвучить?

Леонченко: Представляете, мы эту вещь озвучим, все будут рады. Контракт — конфиденциальная информация, мы не можем озвучить детали. Мы в своей работе всегда отталкиваемся от положительных решений. Когда осенью 2023 года мы сошлись во мнении, что везем Алексея на сборы, подписали контракт, я бы от этой точки отталкивался. Что касается этих нюансов, которые связаны с переподписанием, то Алексей является игроком «Локомотива», он прогрессирует. Уверены в продолжении сотрудничества.

Батраков является воспитанником «Локомотива». В этом сезоне он отметился 14 голами и 10 результативными передачами в 34 матчах за железнодорожников во всех турнирах. В июне футболисту исполнится 20 лет.