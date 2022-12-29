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Сегодня, 18:26

В «Локомотиве» рассказали о планах на зимнее трансферное окно

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал о планах на зимнее трансферное окно.

28 декабря клуб объявил о подписании контрактов с игроками «Крыльев Советов» Сергеем Пиняевым и Максимом Глушенковым. Соглашения с футболистами рассчитаны на четыре года.

«Что касается трансферной политики, то это не последнее приобретение «Локомотива». Мы продолжим работу в поиске игроков, которые способны усилить нашу команду», — приводит слова Ульянова ТАСС.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» договорился о трансфере голкипера Ильи Лантратова из «Химок».

Зимнее трансферное окно в РПЛ откроется 25 января. Период дозаявок будет длиться до 22 февраля включительно.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков в 17 матчах.

Источник: ТАСС
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
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Краснодар – Торпедо
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