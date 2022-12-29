Каррера назвал Промеса игроком года в РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» назвал лучшего игрока РПЛ в 2022 году.

«По тем матчам, которые я смотрел, Промес однозначно лучший игрок лиги», — сказал Каррера «СЭ».

В нынешнем сезоне Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 мячей и отдал шесть голевых передач.

Ранее 30-летний голландец выиграл престижное голосование «СЭ» на звание лучшего футболиста календарного 2022 года.