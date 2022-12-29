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Сегодня, 18:24

Игорь Ледяхов: «У ребят короткий век — футболистам нужны игры. Они не могут ждать год-два»

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Бывший полузащитник сборной России Игорь Ледяхов высказался о возможном переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Решение об этом может быть принято на исполкоме РФС, который пройдет 30 декабря по видеосвязи.

— У меня такое мнение, что нужно переходить, если есть возможность, — приводит «РБ Спорт» слова Ледяхова. — Думаю, что нам на долгое время закрыли Европу. Лучше играть, чем не играть вообще. Это для нас выход из положения. Другое дело, что надо быть уверенным, что нам разрешат участвовать в чемпионате мира. Это основная проблема. Мы можем перейти, а потом нам опять запретят играть на ЧМ.

— Тяжело будет перестраиваться после Испании, Италии на Монголию, Малайзию.

— Конечно. Вы представляете Лигу чемпионов в Европе и в Азии. Но футболистам нужны игры. У ребят короткий век. Им надо играть. Они не могут ждать год-два. Я вижу только один выход из этого положения — играть в Азии. Чтобы ребята прогрессировали и участвовали в международных встречах.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Игорь Ледяхов
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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16
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3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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