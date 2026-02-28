В «Локомотиве» рассказали о бюджете клуба на 2026 год

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о бюджете клуба на 2026 год.



«Бюджет сформирован и согласован, немного скорректирован в сторону уменьшения. Он почти такой же, как в прошлом году. Никаких глобальных изменений нет. Сейчас клуб пересматривает работу с имущественным комплексом, повысит его эффективность. За счет этого компенсируется небольшое снижение взноса «РЖД», — сказал Нагорных «СЭ».



В субботу «Локомотив» обыграл «Пари НН» в матче 19-го тура чемпионата России (2:1).



Московская команда одержала третью подряд победу в РПЛ и с 40 очками сохраняет третье место в турнирной таблице.

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