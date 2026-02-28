Нагорных: «Первые матчи показывают, что команды готовы лучше, чем судейский корпус»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в комментарии для «СЭ» оценил судейство в матче 19-го тура против «Пари НН» (2:1).



«Первые матчи 19-го тура показывают, что команды готовы к возобновлению чемпионата лучше, чем судейский корпус. Ответственным за работу судей надо обратить на это пристальное внимание. В стране и экономике сегодня не самые легкие времена. Подходить так легко к вопросам судейства сегодня неверно», — сказал Нагорных «СЭ».



«Локомотив» одержал третью подряд победу в РПЛ и с 40 очками сохраняет третье место в турнирной таблице.

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