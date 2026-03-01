Евсеев после победы над «Рубином»: «С утра была трава, к вечеру — снег. В 10 он растаял за счет вас!»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал победу над «Рубином» (2:1) в домашнем матче 19-го тура РПЛ.

«Всех с победой! Все красавцы, все молодцы! Тяжело, да? Ну это Россия. С утра была трава, к вечеру — снег. В 10 он растаял за счет вас! С победой!», — сказал 50-летний тренер в раздевалке после игры.

«Динамо» в 19 матчах набрало 18 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

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