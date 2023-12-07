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Сегодня, 22:01

Бобер: «Спартак» играет в открытый футбол, «Крыльям» это на руку»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобер поделился ожиданиями от матча самарского клуба со «Спартаком» в рамках 18-го тура РПЛ.

«Это очень важный матч, но «Спартак» играет в более-менее открытый футбол. «Крыльям» это на руку. «Спартак» играет дома, при своих болельщиках им нужно будет больше атаковать, а у «Крыльев» есть возможность ловить соперника на контратаках. Это своего рода плюс для «Крыльев Советов». Но то, что матч будет непростой, это несомненно. Положение «Спартака» обязывает набирать очки. Но «Крылья» не просто так оказались вверху турнирной таблицы», — приводит Metaratings.ru слова Бобра.

Матч между командами должен пройти 9 декабря на домашнем стадионе «Спартака» в Москве и начаться в 14.00 по московскому времени. На данный момент «Крылья Советов» с 29 очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. У красно-белых 27 очков и седьмая позиция.

Источник: https://metaratings.ru/news/anton-bobyor-spartak-igraet-v-otkrytyi-futbol-krylyam-eto-na-ruku-312990/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Антон Бобер
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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