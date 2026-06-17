В «Локомотиве» объяснили, почему операция Комличенко прошла в России: «Медицина на высоком уровне»

Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный объяснил, почему нападающий Николай Комличенко перенес операцию в России.

«Мы осознанно решили провести операцию в России. В клубе было обсуждение, мы сказали, что хотим доказать спортсменам и жителям России, что у нас медицина не хуже. У нас есть несколько успешных кейсов операций в России. И они не хуже, чем европейские результаты. Это важный момент — спортсмены на своем опыте покажут, что медицина в России на высоком уровне», — сказал Калюжный.

В сезоне-2025/26 на счету 30-летнего Комличенко 36 матчей во всех турнирах, в которых он забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. Контракт футболиста с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2028 года.