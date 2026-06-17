Расписание матчей «Локомотива» на летних сборах

Стало известно расписание московского «Локомотива» на летних BetBoom сборах-2026. Команда вышла из отпуска 17 июня. Сначала футболисты пройдут медосмотр, а потом отправятся на учебно-тренировочную базу «Баковка», где пройдет подготовка к новому сезону. «СЭ» публикует расписание железнодорожников.

«Локомотив»: расписание матчей летних сборов

27 июня. 17:00. «Локомотив» — «Родина» — УТБ «Баковка»;

3 июля. 17:00. «Локомотив» — «Спартак» Кострома — УТБ «Баковка»;

11 июля. 11:00. «Локомотив» — «Акрон» — УТБ «Баковка»;

11 июля. 20:00. «Локомотив» — «Спартак» Москва — «РЖД Арена»;

14 июля. 17:00. «Локомотив» — ЦСКА — «РЖД Арена»;

18 июля. 11:00. «Локомотив» — «Рубин» — УТБ «Баковка»;

18 июля. 17:00. «Локомотив» — «Рубин» — УТБ «Баковка».

Время начала — московское.