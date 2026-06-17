В «Локомотиве» рассказали о сроках восстановления Комличенко после травмы

Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный рассказал о состоянии здоровья игроков команды после выхода из отпуска.

«Ребята вышли в неплохой форме. Тесты показали, что все делали работу в отпуске, готовы функционально. Николай Комличенко прошел УМО, проходит реабилитацию. Пока все идет хорошо, весь отпуск он тренировался. Стандартный протокол восстановления — шесть месяцев. Есть предпосылки, что срок будет короче. Будем следить. Пока он идет с опережением срока. Сборники пройдут УМО позже», — сказал Калюжный.

По итогам сезона-2025/26 железнодорожники заняли третье место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками. На счету 30-летнего Комличенко 36 матчей во всех турнирах, в которых он забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.