В «Локомотиве» назвали условия возможного ухода Пиняева в другой клуб РПЛ

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов объяснил «СЭ», почему нападающий Сергей Пиняев отказался переходить в ЦСКА.

23 июля об этом сообщал журналист Иван Карпов. Отмечалось, что ЦСКА предлагал за форварда 900 миллионов рублей, которые прописаны в контракте в качестве суммы отступных.

— Давайте поставим на весы ЦСКА и «Локомотив», — сказал Филатов. — Почему Пиняев должен туда уходить? Я считаю, что на данный момент это совершенно равные команды: по силе, возможностям, игрокам. По тренерам не могу судить. Единственная причина, по которой он мог бы уйти — материальная часть. Я не знаю, какие условия предлагает ЦСКА. Но что может Сергею прельстить там?

— ЦСКА выигрывал Кубок России.

— Причем здесь Кубок России, елки-палки? Кубок России и Кубок России. И где гарантии, что он там заиграет лучше, чем у нас, правильно? Никто не может дать гарантии. Совершенно другая команда, другие условия, общение другое. Он здесь вырос. Уже, можно сказать, коренной парень. Если и уходить, то зарубеж или в команду, которая предложит сумасшедшие материальные условия. Я считаю, что и у нас здесь у него неплохие условия. Или уходить к тренеру, который очень сильно его уважает, поможет улучшить мастерство. Так что не вижу причин для ухода. Я считаю, что Сергей поступил правильно. От добра добра не ищут.

Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2024/25 на счету футболиста 38 матчей во всех турнирах, в которых он забил 11 голов и сделал 8 результативных передач. Контракт 20-летнего нападающего с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

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