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В «Локомотиве» назвали условия возможного ухода Пиняева в другой клуб РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
Сергей Пиняев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов объяснил «СЭ», почему нападающий Сергей Пиняев отказался переходить в ЦСКА.

23 июля об этом сообщал журналист Иван Карпов. Отмечалось, что ЦСКА предлагал за форварда 900 миллионов рублей, которые прописаны в контракте в качестве суммы отступных.

— Давайте поставим на весы ЦСКА и «Локомотив», — сказал Филатов. — Почему Пиняев должен туда уходить? Я считаю, что на данный момент это совершенно равные команды: по силе, возможностям, игрокам. По тренерам не могу судить. Единственная причина, по которой он мог бы уйти — материальная часть. Я не знаю, какие условия предлагает ЦСКА. Но что может Сергею прельстить там?

— ЦСКА выигрывал Кубок России.

— Причем здесь Кубок России, елки-палки? Кубок России и Кубок России. И где гарантии, что он там заиграет лучше, чем у нас, правильно? Никто не может дать гарантии. Совершенно другая команда, другие условия, общение другое. Он здесь вырос. Уже, можно сказать, коренной парень. Если и уходить, то зарубеж или в команду, которая предложит сумасшедшие материальные условия. Я считаю, что и у нас здесь у него неплохие условия. Или уходить к тренеру, который очень сильно его уважает, поможет улучшить мастерство. Так что не вижу причин для ухода. Я считаю, что Сергей поступил правильно. От добра добра не ищут.

Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2024/25 на счету футболиста 38 матчей во всех турнирах, в которых он забил 11 голов и сделал 8 результативных передач. Контракт 20-летнего нападающего с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург? Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

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Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Филатов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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