Источник: ЦСКА предложил 900 миллионов рублей за Пиняева

ЦСКА сделал «Локомотиву» предложение по трансферу полузащитника Сергея Пиняева.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к игроку, красно-синие готовы заплатить 900 миллионов рублей, прописанные в контракте игрока в качестве отступных. Теперь решение за 20-летним россиянином.

Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2024/25 форвард провел 38 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.

Первый матч в сезоне-2025/26 Пиняев пропустил. «Локомотив» в 1-м туре РПЛ обыграл «Сочи» (3:0).