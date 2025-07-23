Источник: ЦСКА предложил 900 миллионов рублей за Пиняева
ЦСКА сделал «Локомотиву» предложение по трансферу полузащитника Сергея Пиняева.
Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к игроку, красно-синие готовы заплатить 900 миллионов рублей, прописанные в контракте игрока в качестве отступных. Теперь решение за 20-летним россиянином.
Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2024/25 форвард провел 38 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.
Первый матч в сезоне-2025/26 Пиняев пропустил. «Локомотив» в 1-м туре РПЛ обыграл «Сочи» (3:0).
Источник: «Чемпионат»
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|6
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|1
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|5
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|14.08
|17:00
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|1 : 1
|15.08
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|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
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|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
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|16.08
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|16.08
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Виктор Окишор
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Илья Рожков
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