ЦСКА — «Ахмат»: Мансилья открыл счет

Нападающий «Ахмата» Брайан Мансилья открыл счет в матче 2-го тура чемпионата России с ЦСКА. 28-летний аргентинец замкнул прострел с левого фланга на 15-й минуте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

27 июля 2025, 15:00. ВЭБ Арена (Москва)

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