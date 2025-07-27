ЦСКА — «Ахмат»: Круговой оформил дубль в концовке первого тайма

Защитник ЦСКА Данил Круговой сравнял счет, а затем вывел свою команду вперед в матче 2-го тура чемпионата России с «Ахматом». 27-летний игрок обороны отличился на 45+2 и 45+4-й минутах игрового времени.