Источник: Пиняев отказался переходить в ЦСКА

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев отказался переходить в ЦСКА, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, армейцы предложили футболисту контракт на три года с зарплатой 2 миллиона евро в год с учетом бонусов. Игрок намерен уехать из «Локомотива» только в европейские чемпионаты и ждет предложений оттуда.

Ранее сообщалось, что красно-синие готовы заплатить железнодорожникам 900 миллионов рублей, прописанные в контракте 20-летнего футболиста в качестве отступных.

Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2024/25 на счету футболиста 38 матчей во всех турнирах, в которых он забил 11 голов и сделал 8 результативных передач. Действующий контракт нападающего с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.