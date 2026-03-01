В «Локомотиве» назвали сомнительными трактовки спорных моментов в матче с «Пари НН»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в разговоре с «СЭ» оценил работу арбитров в матче 19-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:1).

— Какие у вас впечатления от работы арбитров на матче с «Пари НН»?

— Трактовка моментов была сомнительной. Определим, что будем делать — подадим в ЭСК или нет.



— Ошибки в этом туре происходили в каждом матче.

— Вчера так, в другом матче иначе. У нас — пенальти, в другом — линии. Наверное, что-то не так.



— Президент РПЛ Александр Алаев говорит о готовности обратиться в РФС с просьбой заменить линии или доработать текущие. Деньги на это будут собраны с клубов.

— Мы готовы обсудить это. Наверное, будет какая-то дискуссия. Мы за то, чтобы все команды судили одинаково. И моменты трактовались равным образом.

В концовке первого тайма форвард железнодорожников Александр Руденко получил вторую желтую карточку и оставил московскую команду в меньшинстве. На 69-й минуте нижегородцы сравняли счет с пенальти, назначенного после вмешательства ВАР.

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