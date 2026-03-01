«Динамо» и «Крылья Советов» сыграют в чемпионате России 1 марта

«Динамо» примет «Крылья Советов» в 19-м туре чемпионата России в воскресенье, 1 марта. Матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 13.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

01 марта, 13:00. Динамо (Москва)

Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» — «Крылья Советов» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Прямую трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

После 18 туров премьер-лиги «Динамо» набрало 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 17 очками располагаются на 12-й строчке в чемпионате России.

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