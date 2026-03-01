В «Локомотиве» отреагировали на слова агента Батракова о возможном трансфере в Европу летом

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном переходе полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в европейский клуб ближайшим летом.

— Что с переговорами по Карпукасу, Митрюшкину, Фассону и Воробьеву?

— Они продолжаются. С каждым ведем переговоры. Покажем свои действия.



— Агент Алексея Батракова оценил вероятность летнего трансфер в Европу в 90 процентов. Что вы думаете об этом?

— Я не могу комментировать слова агента. Будет предложение — будем рассматривать.



В сезоне-2025/26 Батраков провел за «Локомотив» 24 матча во всех турнирах и забил 15 голов.

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