В «Локомотиве» заявили, что Галактионов продолжит работу в клубе

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Михаила Галактионова.

— В конце сезона было много новостей о смене главного тренера. Значит ли сегодняшняя совместная пресс-конференция, что Галактионов остается?

Леонченко: — Да. Никаких перестановок не планируется. В клубе должна быть стабильность — и в руководстве, и в тренерском штабе. Мы работаем командой и двигаемся дальше.

В сезоне-2024/25 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка.