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3 марта, 14:42

В «Крыльях Советов» сообщили, что долги перед футболистами будут закрыты до 15 марта

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировал «СЭ» информацию о задержках зарплат в клубе.

«Очень интересно в очередной раз наблюдать, как перед крайне важными играми люди пытаются расшатать ситуацию, оперируя данными, которые не соответствуют действительности. Перед Новым годом мы произвели все необходимые выплаты по зарплатам вперед. Мы понимаем действующую систему получения субсидий и прогнозировали вероятность отсутствия внебюджетных средств в необходимом объеме после закрытия долговых обязательств перед «РТ-Капитал».

А я напомню, что львиную долю долга мы выплатили из собственных средств и от реализации залогового имущества в виде «Дома Промышленности». Имеющаяся на сегодняшний день задолженность по зарплатам футболистам будет закрыта до 15 марта. Что касается сотрудников клуба, сотрудников базы, академии и Фонда поддержки развития футбола Самарской области, все получали и получают зарплаты по графику, так как выплаты производятся из внебюджетных источников», — сказал Яковлев «СЭ».

Ранее Sport Baza сообщила о двухмесячной задолженности по зарплатам перед футболистами и сотрудниками клуба.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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