В «Крыльях Советов» сообщили, что долги перед футболистами будут закрыты до 15 марта

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировал «СЭ» информацию о задержках зарплат в клубе.

«Очень интересно в очередной раз наблюдать, как перед крайне важными играми люди пытаются расшатать ситуацию, оперируя данными, которые не соответствуют действительности. Перед Новым годом мы произвели все необходимые выплаты по зарплатам вперед. Мы понимаем действующую систему получения субсидий и прогнозировали вероятность отсутствия внебюджетных средств в необходимом объеме после закрытия долговых обязательств перед «РТ-Капитал».

А я напомню, что львиную долю долга мы выплатили из собственных средств и от реализации залогового имущества в виде «Дома Промышленности». Имеющаяся на сегодняшний день задолженность по зарплатам футболистам будет закрыта до 15 марта. Что касается сотрудников клуба, сотрудников базы, академии и Фонда поддержки развития футбола Самарской области, все получали и получают зарплаты по графику, так как выплаты производятся из внебюджетных источников», — сказал Яковлев «СЭ».

Ранее Sport Baza сообщила о двухмесячной задолженности по зарплатам перед футболистами и сотрудниками клуба.

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