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Сегодня, 16:50

Агент Магкеева: «После обследования будет принято решение, когда Стас вернется в общую группу»

Агент Станислава Магкеева рассказал о состоянии защитника «Локомотива»
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, рассказал «СЭ» о состоянии игрока.

«В ближайшее время у Стаса ожидается тестирование в Москве. Его будет проводить медицинский штаб «Локомотива» совместно с несколькими немецкими врачами. По итогу обследования будет принято решение, когда Магкеев вернется в общую группу команды», — сказал Клюев «СЭ».

Футболист был травмирован 25 сентября в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками». Магкеев покидал поле на носилках. После обследования у хавбека диагностировали разрыв передней крестообразной связки. 7 октября в одной из клиник Германии ему была успешно проведена операция.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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