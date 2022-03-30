Агент Магкеева: «После обследования будет принято решение, когда Стас вернется в общую группу»

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, рассказал «СЭ» о состоянии игрока.

«В ближайшее время у Стаса ожидается тестирование в Москве. Его будет проводить медицинский штаб «Локомотива» совместно с несколькими немецкими врачами. По итогу обследования будет принято решение, когда Магкеев вернется в общую группу команды», — сказал Клюев «СЭ».

Футболист был травмирован 25 сентября в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками». Магкеев покидал поле на носилках. После обследования у хавбека диагностировали разрыв передней крестообразной связки. 7 октября в одной из клиник Германии ему была успешно проведена операция.