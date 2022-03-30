«Крылья Советов» интересуются хавбеком «Спартака»

«Крылья Советов» интересуются полузащитником «Спартака» Константином Шильцовым, информирует «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как отмечается, самарский клуб уже обозначил свой интерес к 19-летнему футболисту и рассматривает возможность предложения о трансфере.

В нынешнем сезоне Шильцов забил 6 мячей и сделал 2 голевые передачи в ФНЛ в составе «Спартака-2». Контракт игрока истекает в мае 2023 года.

«Крылья Советов» занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» идет на девятом месте.