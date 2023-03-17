В «Краснодаре» прокомментировали информацию о болезни Сафонова

Пресс-атташе «Краснодара» Антон Тихий в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию журналиста Ивана Карпова о болезни у вратаря Матвея Сафонова.

«Болезнь Сафонова? Мы не комментируем здоровье наших футболистов», — сказал Тихий «СЭ».

Сообщалось, что голкипер пропустит матч против «Локомотива» в чемпионате России, который состоится в субботу 18 марта, а также товарищескую игру сборной России против Ирана, запланированную 23 марта в Тегеране.

Вместо Сафонова в расположение национальной команды вызван вратарь «Сочи» Сослан Джанаев.