Агент Дивеева заявил, что переговоры по новому контракту с ЦСКА пока на той же стадии

Футбольный агент Олег Еремин заявил, что подвижек в переговорах с ЦСКА по новому контракту защитника Игоря Дивеева пока нет.

«Переговоры по новому контракту пока на той же стадии», — приводит слова Еремина «РБ Спорт».

23-летний защитник ЦСКА Игорь Дивеев восстановился от травм и уже даже принял участие в кубковом матче против «Крыльев Советов» (2:2), выйдя на замену. Действующий контракт Игоря Дивеева с ЦСКА рассчитан до 2024 года.