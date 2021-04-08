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В комитет по этике не поступало обращение рассмотреть нецензурный твит «Уфы»

14:36
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Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил, что в комитет не поступало обращений о нецензурном твите «Уфы», который был опубликован после четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России против «Ахмата» (0:1).

Евгений Кукуляк.В «Уфе» отреагировали на нецензурный твит: «Никто не застрахован, когда в наборе текста помогает Т9»

— В соответствии с регламентом, пока никаких заявлений от руководства не поступало. Если что-то поступит, комитет всегда готов рассмотреть.

— Может ли руководство подавать заявление на официальную страницу клуба?

— Спросите об этом у руководителей, — цитирует «РБ Спорт» Андреева.

7 апреля в официальном Twitter башкирского клуба вместе с видео спорного эпизода вышел пост с подписью: «Ку-ку блин (в оригинале — матерное слово). Если это не пенальти, то, что это?» Позже клуб объяснил публикацию ошибкой функции Т9. Главным арбитром встречи был Евгений Кукуляк.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/zasedanie-komiteta-po-e-tike-rfs-po-delu-germana-i-erkina-namecheno-na-15-aprelya/

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