В комитет по этике не поступало обращение рассмотреть нецензурный твит «Уфы»

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил, что в комитет не поступало обращений о нецензурном твите «Уфы», который был опубликован после четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России против «Ахмата» (0:1).

— В соответствии с регламентом, пока никаких заявлений от руководства не поступало. Если что-то поступит, комитет всегда готов рассмотреть.

— Может ли руководство подавать заявление на официальную страницу клуба?

— Спросите об этом у руководителей, — цитирует «РБ Спорт» Андреева.

7 апреля в официальном Twitter башкирского клуба вместе с видео спорного эпизода вышел пост с подписью: «Ку-ку блин (в оригинале — матерное слово). Если это не пенальти, то, что это?» Позже клуб объяснил публикацию ошибкой функции Т9. Главным арбитром встречи был Евгений Кукуляк.