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КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 385 тысяч рублей по итогам матча против «Ростова»

14:47
Болельщики «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщики «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о том, что московский «Спартак» оштрафован на 385 тысяч рублей по итогам матча 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (3:2).

«У «Спартака» было использовано 8 ракетниц и 6 пиротехнических изделий. 2 ракетницы упали на футбольное поле. За использование пиротехнических изделий «Спартак» оштрафован на 260 тысяч рублей. За скандирование нецензурной лексики «Ростов» оштрафован на 70 тысяч рублей, «Спартак» на 100 тысяч рублей. Также болельщики «Спартака» сидели на ограждении. За неправомерное действие зрителей «Спартак» оштрафован на 25 тысяч рублей», — рассказал Григорьянц «СЭ».

После 24 туров чемпионата России «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 4 балла.

(Владимир Пушкарев)

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