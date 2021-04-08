В «Уфе» отреагировали на нецензурный твит: «Никто не застрахован, когда в наборе текста помогает Т9»

Руководитель пресс-службы «Уфы» Сергей Тыртышный прокомментировал нецензурный твит клуба, который был опубликован после четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России против «Ахмата» (0:1).

7 апреля в официальном Twitter башкирского клуба вместе с видео спорного эпизода вышел пост с подписью: «Ку-ку блин (в оригинале — матерное слово). Если это не пенальти, то, что это?» Позже клуб объяснил публикацию ошибкой функции Т9. Главным арбитром встречи был Евгений Кукуляк.

«Конечно, мы ошиблись не специально, поэтому принесли извинения в следующем твите. Все мы в жизни ошибаемся: арбитры, журналисты и также SMM. Никто не застрахован, тем более, когда в наборе текста нам помогает Т9. Уже есть сотни репостов и десятки тысяч скринов. Здесь уже сработали вы, журналисты.

Арбитров, насколько мы знаем, в большей части тоже берегут и жестко не наказывают. Отправил тренера в отставку, а тебя отстраняют на следующий тур или временно переводят на ВАР. Клятвенно заверяю, что если у нас такое повторится, мы тоже временно переведем своего сотрудника с клубного Twitter и TikTok», — сказал Тыртышный «СЭ».

(Данил Алешин)