В «Химках» заявили, что команда рассчитывает на высокие места по итогам сезона РПЛ

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу подмосковной команды в матче 4-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:1).

«Тяжелая игра, конечно, — сказал Терюшков «СЭ». — Просели во второй половине, но довели игру до нужного результата. Долгов, конечно, молодец. Место в четверке? Мы рассчитываем на высокие места, но турнир длинный. Говорить пока сложно. Если бы это был 26-й тур, тогда можно было бы сказать о результате. Надеюсь, сохраним темп. Ребята настроены, горят. Впереди два тяжелых матча. «Локомотив», например, очень злая команда, которая голодна до побед».

Терюшков также оценил место «Химок» в таблице.

«Мы надеялись, что у нас будет хороший старт. Жаль, что в «Ростове» не взяли хотя бы одно очко. Мы думали, что будем находиться в середине турнирной таблицы, но никаких иллюзий быть не должно. Впереди большой отрезок», — добавил Терюшков.

«Химки» набрали 7 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице. «Торпедо» осталось на предпоследнем, 15-м месте (1 очко).

В следующем туре «Химки» на своем поле примут «Ахмат». «Торпедо» в гостях сыграет с «Оренбургом». Оба матча пройдут 14 августа.