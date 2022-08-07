Амелин ошибочно не показал красную карточку Ломовицкому в матче «Торпедо» — «Химки»

На 52-й минуте матча 4-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Химки» арбитр Алексей Амелин ошибочно не показал красную карточку игроку химчан Александру Ломовицкому, который ударил шипами в бедро Равиля Нетфуллина. Судья вынес нарушителю правил только предупреждение.

Видеоассистент Анастасия Пустовойтова в действия рефери не вмешалась.

«Торпедо» — «Химки»: судья не удалил Ломовицкого. Скриншот трансляции