«Торпедо» — «Химки»: судья не удалил Ломовицкого
Амелин ошибочно не показал красную карточку Ломовицкому в матче «Торпедо» — «Химки»
На 52-й минуте матча 4-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Химки» арбитр Алексей Амелин ошибочно не показал красную карточку игроку химчан Александру Ломовицкому, который ударил шипами в бедро Равиля Нетфуллина. Судья вынес нарушителю правил только предупреждение.
Видеоассистент Анастасия Пустовойтова в действия рефери не вмешалась.
«Торпедо» — «Химки»: судья не удалил Ломовицкого.
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«Торпедо» — «Химки»: судья не удалил Ломовицкого.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
4
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
5
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
6
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
7
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
8
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
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|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|3 : 0
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|0 : 0
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|1 : 3
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0
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