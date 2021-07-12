В «Химках» отреагировали на возможный уход Глушенкова из «Спартака»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию «СЭ» о том, что полузащитник «Спартака» Максим Глушенков оказался не нужен главному тренеру Рую Витории.

«К нам пока такой сигнал не поступал, но наша позиция не поменялась. Если Максим действительно не нужен главному тренеру «Спартака», мы будем готовы начать переговоры. Готовы обсуждать все варианты по нему», — сказал Терюшков «СЭ».

Глушенков провел вторую половину прошлого сезона в аренде в «Химках». В 6 матчах Тинькофф РПЛ за подмосковную команду 21-летний полузащитник забил 2 гола.