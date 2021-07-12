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Максим Глушенков может покинуть «Спартак»

18:14
Максим Глушенков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»/ Canon EOS-1D X Mark II
Максим Глушенков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»/ Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», полузащитник Максим Глушенков может покинуть «Спартак». Тренер красно-белых Руй Витория не заинтересован в футболисте и не видит его игроком своей команды. В услугах Глушенкова заинтересованы «Химки».

21-летний футболист в прошлом сезоне выступал за «Спартак» и за «Химки», где он играл на правах аренды. Всего он провел 11 матчей в Тинькофф РПЛ и забил два мяча.

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