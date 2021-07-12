Максим Глушенков может покинуть «Спартак»
18:14
Как стало известно «СЭ», полузащитник Максим Глушенков может покинуть «Спартак». Тренер красно-белых Руй Витория не заинтересован в футболисте и не видит его игроком своей команды. В услугах Глушенкова заинтересованы «Химки».
21-летний футболист в прошлом сезоне выступал за «Спартак» и за «Химки», где он играл на правах аренды. Всего он провел 11 матчей в Тинькофф РПЛ и забил два мяча.
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