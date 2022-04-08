Несколько игроков «Химок» могут не выйти на матч с ЦСКА. У них есть разногласия с Юраном

Несколько игроков «Химок» могут пропустить матч с ЦСКА из-за конфликта с главным тренером

Участие сразу нескольких игроков основного состава «Химок» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА находится под вопросом, утверждает «Чемпионат».

У ряда футболистов есть недопонимание с главным тренером по вопросу формирования стартового состава. Эти игроки раздумывают над тем, чтобы не выйти на матч с ЦСКА.

52-летний Юран в третий раз возглавил подмосковную команду в феврале 2022 года. В пяти матчах под его руководством команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и дважды проиграла.

После 23-х туров «Химки» с 21 набранным очком занимают в турнирной таблице 14-е место.