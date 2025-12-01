В Госдуме РФ сообщили о возвращении пива на стадионы

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» заявил, что принято решение о возвращении пива на стадионы.

«Пиво будет на стадионах. На днях прошло совещание в правительстве — пиво будет. Принципиальное решение принято? Да. Вопрос в том, будет ли это наш законопроект, который прошел первое чтение. Либо это будет новый законопроект, что предполагает новую процедуру. Когда РПЛ и РФС включились, все сразу пошло. Пиво нужно футболу. Александр Дюков и Александр Алаев активно включились в этот процесс, сразу же все двинулось с мертвой точки», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее Свищев сообщал «СЭ» о готовности Госдумы рассмотреть законопроект о возвращении пива на стадионы во втором чтении.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.