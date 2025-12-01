Лещенко заверил, что Гусев останется в «Динамо»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко ответил на вопрос «СЭ» о будущем тренера Ролана Гусева.

«Конечно, Гусева оставят», — сказал Лещенко «СЭ».

После 17 туров бело-голубые с 20 очками занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ролан Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после ухода Валерия Карпина, который 17 ноября объявил, что покидает команду. Карпин тренировал бело-голубых с июня 2025 года.