Бабаев о работе ЦСКА на трансферном рынке зимой: «В первую очередь мы ищем нападающего»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, на какие позиции клуб планирует искать новичков в зимнее трансферное окно.

«Ни для кого не секрет, что в первую очередь мы ищем нападающего. Задача непростая, но я надеюсь, что нам удастся усилить команду — мы приложим для этого все усилия», — сказал Бабаев «СЭ».

ЦСКА с 36? очками после 17 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.