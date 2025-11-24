Абаскаль о Симоняне: «Скромный и профессиональный человек, который любил «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в разговоре с «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна.

«Я очень хорошо его помню. Однажды мы пригласили его на тренировку, чтобы он поговорил с нашими нападающими и дал им несколько советов. Скромный и профессиональный человек, который любил «Спартак», — сказал Абаскаль «СЭ».

Симоняну было 99 лет. В качестве футболиста он выступал за «Динамо» (Сухуми), московские «Крылья Советов» и «Спартак». Он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых (160 голов) и членом Клуба Григория Федотова (183 гола).

Со «Спартаком» Симонян стал четырехкратным чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды выиграл Кубок страны (1950, 1958). В 1956 году Симонян стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР в Мельбурне.

В тренерской карьере Симонян со «Спартаком» дважды выиграл чемпионат СССР (1962, 1969) и трижды победил в Кубке СССР (1963, 1965, 1971). С «Араратом» он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка в 1973 году.