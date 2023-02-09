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В ФИФА сообщили, что решение по выплатам «Краснодаром» Ботхейму пока не окончательное

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Эрик Ботхейм.
Фото Global Look Press

В пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА) сообщили, что трибунал организации вынес решение по делу с норвежским форвардом Эриком Ботхеймом и «Краснодаром».

В среду газета VG сообщила, что ФИФА отклонила жалобу российского клуба в отношении нападающего, который в мае 2022-го разорвал контракт с «быками» в одностороннем порядке. По информации источника, клуб также обязали выплатить игроку 500 тысяч евро.

«Мы можем подтвердить, что 7 февраля 2023 года палата по разрешению споров трибунала вынесла решение по делу между Ботхеймом и «Краснодаром». Поскольку дело еще не окончательное и не имеет обязательной силы, мы не можем давать дальнейшие комментарии», — цитирует пресс-службу ФИФА ТАСС.

Весной 2022 года ФИФА разрешила футболистам российских команды приостановить контракты из-за ситуации на Украине.

Ботхейм перешел в «Краснодар» в январе 2022-го из «Буде-Глимта». Стоимость трансфера по данным портала Transfermarkt составила 7,5 миллиона евро. В текущем сезоне форвард выступает за «Салернитану».

Источник: https://tass.ru/sport/17007437
Эрик Ботхейм
Футбол
ФК Краснодар
ФК Салернитана
ФИФА
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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 - : -
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