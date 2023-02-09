В ФИФА сообщили, что решение по выплатам «Краснодаром» Ботхейму пока не окончательное

В пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА) сообщили, что трибунал организации вынес решение по делу с норвежским форвардом Эриком Ботхеймом и «Краснодаром».

В среду газета VG сообщила, что ФИФА отклонила жалобу российского клуба в отношении нападающего, который в мае 2022-го разорвал контракт с «быками» в одностороннем порядке. По информации источника, клуб также обязали выплатить игроку 500 тысяч евро.

«Мы можем подтвердить, что 7 февраля 2023 года палата по разрешению споров трибунала вынесла решение по делу между Ботхеймом и «Краснодаром». Поскольку дело еще не окончательное и не имеет обязательной силы, мы не можем давать дальнейшие комментарии», — цитирует пресс-службу ФИФА ТАСС.

Весной 2022 года ФИФА разрешила футболистам российских команды приостановить контракты из-за ситуации на Украине.

Ботхейм перешел в «Краснодар» в январе 2022-го из «Буде-Глимта». Стоимость трансфера по данным портала Transfermarkt составила 7,5 миллиона евро. В текущем сезоне форвард выступает за «Салернитану».