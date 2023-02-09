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Свищев о Fan ID: «Мы должны жить по законам Российской Федерации»

Свищев поделился мнением о возможности пересмотра закона о Fan ID
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поделился мнением о возможности пересмотра закона о Fan ID.

«Мы должны жить по законам Российской Федерации — если что-то прописано в законодательстве, то мы обязаны это выполнять. Если там написано, что ты должен покупать билеты на футбол, используя Fan ID, значит, так и надо делать. Но нужно понимать, что при неэффективности любой закон может быть изменен, дополнен и доработан, туда могут быть внесены другие правила. Сейчас главная задача — сделать оптимальную, удобную систему регистрации, чтобы болельщикам можно было удобно, быстро и легко оформить карту. Еще один важный момент — чтобы не создавалась дополнительная нагрузка при покупке билетов», — приводит слова Свищева «РБ Спорт».

Система идентификации болельщиков была внедрена в чемпионате России с начала текущего сезона только на пяти стадионах. Но в весенней части турнира технология уже должна работать на стадионах всех клубов РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-svishhev-o-fan-id-lyuboj-zakon-mozhet-by-t-izmenen-dopolnen-i-dorabotan/
Футбол
РПЛ
Дмитрий Свищев
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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