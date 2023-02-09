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Сегодня, 14:44

В Турции сообщили, что «Бешикташ» отказался от приобретения Баринова

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Турецкий спортивный журналист Серкан Дикме, плотно работающий с «Бешикташем», в комментарии для «СЭ» заявил, что клуб не рассматривает трансфер полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Этот трансфер закрыт. Переговоры с «Локомотивом» прошли неудачно. «Бешикташ» уже приобрел на эту позицию другого игрока», — сказал Дикме «СЭ».

Баринов — воспитанник «Локомотива», в сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего россиянина в 9 миллионов евро.

В январе неоднократно сообщалось об интересе «Бешикташа» к футболисту.

Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
1
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4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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