В Турции сообщили, что «Бешикташ» отказался от приобретения Баринова

Турецкий спортивный журналист Серкан Дикме, плотно работающий с «Бешикташем», в комментарии для «СЭ» заявил, что клуб не рассматривает трансфер полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Этот трансфер закрыт. Переговоры с «Локомотивом» прошли неудачно. «Бешикташ» уже приобрел на эту позицию другого игрока», — сказал Дикме «СЭ».

Баринов — воспитанник «Локомотива», в сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего россиянина в 9 миллионов евро.

В январе неоднократно сообщалось об интересе «Бешикташа» к футболисту.