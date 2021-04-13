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В FARE отреагировали на дисквалификацию Гильерме: «Это решение только подстегнет расистов оскорблять игроков»

19:06
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Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) отреагировала на решение РФС дисквалифицировать голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме на два матча.

РФС на заседании рассмотрел поведение вратаря в матче «Локомотив» — «Спартак» и скандирование оскорбительных кричалок болельщиками красно-белых в адрес голкипера.

«FARE очень разочарованы дисциплинарным решением РФС, поскольку оно практически наказывает жертву расизма, в то время как виновные не почувствуют последствий штрафа. Отложенное закрытие же вряд ли превратится в реальное наказание в принципе. Это абсолютно неправильный сигнал для футбола и общества, он рискует свести на нет весь прогресс, достигнутый в России в борьбе с дискриминацией в футболе в последние годы. Это решение только подстегнет расистов на трибунах оскорблять игроков, которые будут наказаны за любую реакцию.

Учитывая, что болельщики «Спартака» оскорбляли Гильерме на расовой почве почти в каждом матче за последние 5 лет, и в этом сезоне уже были наказаны за такое же нарушение, отсроченное закрытие стадиона и небольшой штраф, с нашей точки зрения, не соответствуют правонарушению.

Мы призываем РФС пересмотреть процедуры и внести изменения в дисциплинарный кодекс, чтобы предотвратить повторения ситуаций, когда жертвы расизма наказаны, а виновные практически не несут никакой ощутимой ответственности", — сказали в FARE в комментарии «СЭ».

(Данил Алешин)

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