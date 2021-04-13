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В «Спартаке» считают, что клуб понес справедливое наказание

19:15
11 апреля. Москва. «Локомотив» — «Спартак» — 2:0. Квинси Промес на газоне после столкновения с Александром Сильяновым. Фото Александр Ступников., ФК «Спартак»
11 апреля. Москва. «Локомотив» — «Спартак» — 2:0. Квинси Промес на газоне после столкновения с Александром Сильяновым. Фото Александр Ступников., ФК «Спартак»
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Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал решение КДК РФС по матчу 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:2).

«Клуб, в первую очередь, доволен, что члены КДК разобрались с очень неоднозначными вопросами, — сказал Фетисов. — Проблем на матче было достаточно много. Мы рады, что разные, по сути, моменты не увязали друг с другом. Это важно.

Мы продолжаем настаивать на том, что клуб проводит работу с болельщиками, в том числе, по недопущению какой-либо дискриминации на стадионе и за его пределами. И свидетельства этой работы были представлены на КДК. Работа ведется. мы понесли наказание. Наверное, можно назвать его справедливым».

«Спартак» за оскорбления на расовой почве болельщиками вратаря «Локомотива» Гильерме наказан штрафом в 500 тысяч рублей и одним домашним матчем без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона-2021/22.

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