«Зенит» показал, что осталось за кадром матча с «Сочи»
18:46
На официальном канале «Зенита» в Youtube опубликовано видео, посвященное матчу 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (2:1). В сюжете показано, что осталось за кадром этой игры.
В составе хозяев отличился Никита Бурмистров. У гостей дубль сделал Сердар Азмун.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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