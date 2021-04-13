«Зенит» показал, что осталось за кадром матча с «Сочи»

На официальном канале «Зенита» в Youtube опубликовано видео, посвященное матчу 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (2:1). В сюжете показано, что осталось за кадром этой игры.

В составе хозяев отличился Никита Бурмистров. У гостей дубль сделал Сердар Азмун.