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«Зенит» показал, что осталось за кадром матча с «Сочи»

18:46
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На официальном канале «Зенита» в Youtube опубликовано видео, посвященное матчу 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (2:1). В сюжете показано, что осталось за кадром этой игры.

В составе хозяев отличился Никита Бурмистров. У гостей дубль сделал Сердар Азмун.

Сочи — Зенит

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры