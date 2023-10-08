В «Динамо» прокомментировали отстранение Макарова: «Он в команде»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал отсутствие полузащитника Дениса Макарова в заявке на матч 11-го тура РПЛ против «Факела» (0:0).

В воскресенье, 8 октября «СЭ» стало известно, что тренерский штаб бело-голубых временно отстранил 25-летнего россиянина от тренировок с основной командой из-за недовольства его поведением на тренировках и во время матчей. Игрок не занимался с первой командой в последнюю неделю.

«Куда пропал Макаров? Он в команде. Почему его не было в заявке? У тренера спросите все на пресс-конференции», — сказал Гафин.

Макаров выступает за «Динамо» с августа 2021 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 11 матчах бело-голубых во всех турнирах и забил 3 гола.