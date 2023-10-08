«Динамо» — «Факел»: в динамовские ворота правильно не назначен пенальти

На 15-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Динамо» — «Факел» (0:0) арбитр Евгений Буланов принял верное решение, не остановив игру после падения в штрафной хозяев поля Хызыра Аппаева.

Судья занимал не лучшую позицию, но поступил правильно, не назначив 11-метровый удар.

В том моменте динамовец Роберто Фернандес пытался сыграть в мяч и выбить его. А Аппаев, не стараясь дотянуться до мяча, поставил ногу под соперника и получил по ней удар. Оснований для пенальти в такой ситуации не возникло.