«Динамо» — «Факел»: в динамовские ворота правильно не назначен пенальти
На 15-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Динамо» — «Факел» (0:0) арбитр Евгений Буланов принял верное решение, не остановив игру после падения в штрафной хозяев поля Хызыра Аппаева.
Судья занимал не лучшую позицию, но поступил правильно, не назначив 11-метровый удар.
В том моменте динамовец Роберто Фернандес пытался сыграть в мяч и выбить его. А Аппаев, не стараясь дотянуться до мяча, поставил ногу под соперника и получил по ней удар. Оснований для пенальти в такой ситуации не возникло.
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|
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|2 : 2
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
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|7.10
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|
Балтика – Оренбург
|1 : 0
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|3 : 2
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|2 : 0
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|0 : 0
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|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
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|
|
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|
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Маркус Вендел
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