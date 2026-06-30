Левников возглавил рейтинг российских арбитров по версии РФС в сезоне-2025/26

Российский футбольный союз опубликовал рейтинг отечественных арбитров по итогам сезона-2025/26.

РФС учитывал судей, работавших на матчах Мир РПЛ, FONBET Кубка России и VK Видео переходных матчах. Всего в список попали 26 арбитров, из которых 20 человек провели свыше 6 матчей.

Лидером стал Кирилл Левников, который провел 20 матчей (4 сложных). Его рейтинг составил 6,691.

В тройку также попали Инал Танашев (21 матч, 6 сложных) — 6,688, а также Артем Чистяков (17 матчей, 3 сложных) — 6,673.

В десятку вошли Сергей Карасев (6,554), Рафаэль Шафеев (6,443), Евгений Буланов (6,422), Антон Фролов (6,42), Иван Абросимов (6,415), Алексей Сухой (6,406) и Андрей Прокопов (6,382).