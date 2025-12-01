Алаев: «Рад, что вопрос возвращения пива получил положительную оценку на высшем уровне»

Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал заявление депутата Госдумы РФ Дмитрия Свищева о принятии решения по возвращению пива на стадионы.

«Я рад, что вопрос о возвращении пива на стадионы получил положительную оценку на высшем уровне. Вместе с тем считаю важным подчеркнуть: нам необходимо дождаться официального принятия соответствующего законопроекта — это ключевой этап, который обеспечит легитимность и четкость всех дальнейших действий.

Хочу отметить, что данная инициатива последовательно и единогласно поддерживается всеми 16 клубами Российской премьер-лиги. Запрос на возвращение пива поддержан всем футбольным сообществом и отражает реальные ожидания болельщиков.

Мы убеждены, что при грамотной организации процесса продажа пива не просто не нарушит праздничную атмосферу и безопасность на стадионах, но и сделает ее более комфортной для взрослой аудитории», — сказал Алаев «СЭ».

Ранее, 1 декабря, в Госдуме РФ сообщили «СЭ», что на днях состоялось совещание в правительстве по вопросу возвращения пива. Депутат Свищев заверил: пиво будет на российских стадионах.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.